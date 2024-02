Presidente da República destaca “feito histórico” do nadador Diogo Ribeiro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou Diogo Ribeiro, que se sagrou hoje campeão do mundo nos 50 metros mariposa dos Mundiais aquáticos, em Doha, no Qatar.

“O Presidente da República felicita o nadador Diogo Ribeiro por mais um feito histórico para a natação nacional, com a conquista do título mundial na prova de 50 metros mariposa, nos Mundiais de natação que estão a decorrer em Doha, no Catar”, lê-se numa nota publicada no portal de internet da Presidência da República.

Diogo Ribeiro conquistou a sua segunda medalha na disciplina, em Doha, ao nadar a distância em 22,97 segundos, à frente do norte-americano Michael Andrew (23,07) e do australiano Cameron McEvoy (23,08), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Em 2023, em Fukuoka, no Japão, Diogo Ribeiro tinha conquistado a primeira medalha portuguesa em Mundiais de natação, com o segundo lugar na final de 50 metros mariposa, tornando-se já este ano o primeiro luso a chegar a duas finais.

“Após a medalha de prata conquistada o ano passado no Japão, Diogo Ribeiro junta o ouro inédito para Portugal, que muito orgulha o Presidente da República e todos os Portugueses”, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.

O atleta luso, recordista mundial júnior dos 50 metros mariposa, está ainda inscrito nos 50 metros livres, 100 metros livres e 100 metros mariposa dos Mundiais de 2024, distâncias em que já tem garantido o apuramento para os Jogos Olímpicos Paris2024.

“Não tenho palavras neste momento. O inicio não foi bom mas estou muito feliz por ser campeão do mundo”, reagiu o nadador do Benfica, de 19 anos, imediatamente após a prova dos 50 metros mariposa.