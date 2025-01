Tal como já deu conta o JM, o encontro da 8.ª jornada da Série A (apuramento de campeão), da Divisão de Honra regional de juniores, entre Câmara de Lobos e Machico, ficou marcado por um lance polémico, que suscitou críticas do conjunto machiquense.

No lance em questão - o último do jogo -, o Câmara de Lobos vencia por 2-1. Num ‘forcing’ no sentido de empatar o encontro, o guarda-redes machiquense subiu à área e fez golo, mas o árbitro anulou o golo por alegada falta sobre o guarda-redes câmara-lobense, como se pode ver no vídeo enviado por um leitor à redação do JM.

O JM estabeleceu contacto com a Associação Desportiva de Machico, através do coordenador João Paulo Câmara, que comentou o caso de forma sucinta.

“Machico já fez a sua parte. Agora quem deve se pronunciar é o órgão que regula a equipa de arbitragem”, disse.

Da parte da Associação de Futebol da Madeira (AFM), o Conselho de Arbitragem mantém para já o silêncio. O presidente do órgão que regula a arbitragem regional, Francisco Costa, remeteu comentários para mais tarde, não considerando oportuno tecer declarações.