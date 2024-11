Peugeot 306 Maxi prometem brilhar no Rally Madeira Legend

Sérgio Brás e François Delecour vão percorrer as estradas da Madeira no Rally Madeira Legend ao volante de modelos Peugeot 306 Maxi, aquele que, segundo a organização, é “considerado como um dos mais eficazes carros de tração dianteira de todos os tempos nos ralis”.

Em artigo publicado no site oficial da prova, é recordada a façanha destes automóveis ao fazerem “frente aos muito mais complicados e onerosos WRC, vencendo provas do campeonato mundial da especialidade e deixando em êxtase os fãs com a “cantoria” do seu propulsor e a sua eficácia em asfalto”.

“Apresentado em 1994, dispõe de um motor de 2 litros, que atingiu os 300 cavalos muito próximo das 9.000 rpm, uma caixa de 6 velocidades e o peso, mínimo regulamentar, de 960 kg”, recorda a mesma fonte.

A unidade a ser conduzida por François Delecour é propriedade da equipa IKE Racing, do piloto Andrea Zivian, também conhecido como ‘Zippo’. É a unidade n.º 90 do modelo, venceu a Coupe de France em 2010 e 2011 com David Salanon, e foi reconstruída pelos seus atuais proprietários.

O Rally Madeira Legend vai estar na estrada entre sexta-feira e domingo, com 54 inscritos.