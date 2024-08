Paris2024: Los Angeles organiza Jogos Olímpicos em 2028

Los Angeles, pelas mãos da ‘mayor’ Karen Bass, recebeu hoje a bandeira olímpica das mãos da congénere Anne Hidalgo, na passagem de testemunho dos Jogos Paris2024 para os da cidade da Califórnia, em 2028.

Durante a cerimónia de encerramento de Paris2024, no Stade de France, Anne Hidalgo passou a bandeira olímpica para o presidente do Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, que a entregou a Karen Bass.

Em 2017, Los Angeles foi eleita como cidade organizadora para receber os Jogos da XXXIV Olimpíada, que se vão disputar de 14 a 30 de julho de 2028.

Tal como Londres e Paris, Los Angeles vai receber o maior evento desportivo do mundo pela terceira vez, depois de 1932 e 1984, quando Portugal conquistou a sua primeira medalha de ouro, por Carlos Lopes, na maratona.

Paris recebeu, entre 26 de julho e hoje, os Jogos Olímpicos da XXXIII Olimpíada, com Portugal a conquistar quatro medalhas, com o destaque a ir para o ouro no madison dos ciclistas Rui Oliveira e Iúri Leitão, que foi prata no omnium masculino, com Pedro Pichardo a ser segundo no triplo salto e a judoca Patrícia Sampaio a conquistar o bronze em -78kg, além de outros 10 diplomas.