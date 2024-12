A manchete do Desporto de hoje é dedicada ao desfecho do Marítimo e do Nacional em 2024.

Apesar da boa reação à desvantagem, Nacional e Marítimo encerraram o ano civil derrotados, ambos por 2-1.

Em Vila do Conde, os alvinegros foram castigados com penálti inglório.

Nos Barreiros, o desaire verde-rubro com o lanterna vermelha motivou nova contestação nas bancadas.

Quem esteve mal e agora parece estar a ganhar uma nova vida é o Sporting.

Os leões venceram o Benfica pela margem mínima num jogo intenso em Alvalade.

A estreia do treinador Rui Borges não podia ter corrido de melhor forma e marca o regresso do Sporting ao 1.º lugar em igualdade com o FC Porto.