Desde que o clube atingiu o segundo escalão do futebol nacional, nunca havia chegado à 14.ª jornada abaixo do 9.º lugar. Atualmente no 10.º posto, com cinco derrotas, 23 golos sofridos e 20 marcados, esta é a pior defesa do último meio século. E só averbou mais desaires em 1973/1974 e menos golos apontados em 1975/1976.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda campeões alvinegros à procura da felicidade. Depois do triunfo regional, a formação de sub-15, orientada por Tiago Ferro, inicia hoje a participação na fase nacional em Vieira de Leiria. O técnico espera dificuldades no quadrangular frente a Leiria, Gil Vicente e Santa Clara.

Saiba ainda que Vinícios Júnior é o melhor jogador do mundo e que Sporting tenta vingança frente ao Santa Clara.

