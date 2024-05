”O Nacional terá que contratar jogadores para todas as posições”. A afirmação é de Rui Alves, à margem da receção da comitiva do Clube Desportivo Nacional na Câmara Municipal do Funchal.

Após indicação da equipa técnica, o presidente alvinegro revelou que já iniciou conversações com alguns jogadores em final de contrato para a renovação do vínculo.

O líder do clube deu a entender que futebolistas como Vladan Danilovic, Gustavo Silva ou Chucho Ramírez podem permanecer no plantel, que estará novamente às ordens de Tiago Margarido.

Sobre Chucho Ramírez, que está emprestado pelos mexicanos do Morelia, Rui Alves explica que vai tentar negociar a aquisição do avançado venezuelano por um preço inferior ao fixado na cláusula de opção de compra.

De resto, o presidente nacionalista reafirmou que espera contar com um orçamento de sete milhões neste regresso à I Liga. “Se dá ou não dá [para a permanência], é outra questão. É o que temos”, disse.