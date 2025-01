Bom dia!

Abandonado e vandalizado. Milhões de euros depois, a antiga infraestrutura desportiva do União está em ruínas. Com a extinção do clube, o espaço foi devolvido à Região, mas ainda ninguém sabe que destino lhe dar.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a Liga dos Campeões. A um ponto do apuramento. Sporting e Benfica estão a um passo de carimbar a passagem ao play-off da liga milionária. Os leões recebem o Bolonha, as águias jogam em Turim frente à Juventus.

Por cá, alvinegros encontraram a alegria dos golos e Peña Zauner acelera para ser aposta do Marítimo em Chaves.

Destaque ainda para o karting. Martim Meneses vai a testes na equipa de Fernando Alonso.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!