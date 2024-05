Nelson Jardim não renovou com o Marítimo

O treinador da equipa B do Marítimo nas últimas duas épocas, Nelson Jardim, não renovou com os verde-rubros. Por essa razão, o técnico seguirá agora a sua carreira noutras paragens.

“O emblema maritimista agradece o empenho e dedicação com que Nelson Jardim encarou este desafio e deseja os maiores sucessos desportivos e pessoais para o futuro”, pode ler-se no site do Marítimo.

Nelson Jardim orientou o Marítimo B nas últimas duas épocas, mas sobretudo nesta última época os resultados positivos foram em menor número e a equipa só se salvou da despromoção na última jornada.