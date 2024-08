O encontro entre Nacional e Sporting, que se inicia às 18 horas deste sábado, já tem ‘onzes’ oficiais.

Nesse sentido, o Nacional alinhará com Lucas França, Ulisses Rocha, José Gomes, Bruno Costa, Adrian Butzke, Luís Esteves (C), Thomas, Gustavo Garcia, Zé Vitor, Appiah e Matheus Dias. Em relação ao jogo com o AVS, a principal novidade é a inclusão do médio Bruno Costa no onze inicial, com o espanhol Baeza a sair da equipa titular.

Já o Sporting alinhará com Kovacevic; Eduardo Quaresma, Diomande e Gonçalo Inácio; Quenda, Morita, Daniel Bragança (C) e Geny Catamo; Trincão, Gyokeres e Pedro Gonçalves. Daniel Bragança substitui Hjulmand, baixa de última hora por lesão.

Recorde-se que na primeira jornada o Nacional averbou um empate (1-1) no reduto do AVS, enquanto o Sporting venceu em casa o Rio Ave por 3-1.