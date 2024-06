Bom dia!

Tribunal Arbitral do Desporto revoga decisão do Conselho de Disciplina da FPF e ordena sanção ao Leixões por utilização indevida de jogador frente ao Nacional. Rui Alves não tem dúvidas e diz que o clube é campeão. TAD nega reordenação da classificação, mas pede aplicação dos regulamentos Santa Clara ameaça recorrer, se necessário, e pedir responsabilidades.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a seleção. Temos capitão! Dois golos de Cristiano Ronaldo e um de João Félix deram a vitória (3-0) sobre a Irlanda, no último ensaio antes do Europeu. Feliz com a resposta após o desaire com a Croácia, o madeirense elogia “talento da seleção” e sonha com o título. “O que mais quero é ganhar, isso é o nosso foco principal”, aponta.

Desporto em polvorosa com indefinição política é outro assunto de relevo. Apoios ao futebol profissional e atualizações de subvenções estão em risco face às dúvidas sobre a aprovação do Programa de Governo.

Na patinagem, Santacruzense faz história em Paredes.

