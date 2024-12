O clube aponta erros na jornada 1, 2, 3, 5, 14, 15 e 16 que na opinião dos responsáveis alvinegros tem prejudicado o rendimento da equipa.

Leia o comunicado na íntegra:

“Jornada 1 | AVS x NacionalAos 33 minutos, o atacante Adrian Butzke encontrava-se isolado a caminho da baliza e foi empurrado pelas costas pelo defensor Roux, não sendo assinalada qualquer falta pelo árbitro da partida.

Jornada 2 | Nacional x SportingAos 48′, com o resultado de 1-2 favorável aos visitantes, o árbitro assinala grande penalidade contra o Nacional por suposta falta na área de Bruno Costa sobre Quenda. O ligeiro toque sofrido é claramente nsuficiente para o avançado leonino cair, tendo o mesmo procurado se aproveitar de uma possível grande penalidade que acabou por ser marcada pelo árbitro da partida.

Jornada 3 | Arouca x NacionalAos 40’m, o defesa José Vítor sofreu um agarrão evidente dentro da área, cometido por Matías Rocha, numa grande penalidade clara e não assinalada.Já em tempo de compensação (90+5′), o árbitro considerou faltosa a ação (um toque subtil) do atacante Tiago Reis sobre o defesa Chico Lamba não deixando o lance prosseguir, que culminou com um golo mal invalidado ao Nacional. No mesmo encontro, o árbitro apresentou uma dualidade de critérios diferente em dois idênticos lances.

Jornada 5 | Estoril Praia x NacionalLogo aos 4′ minutos, o alvi-negro Ruben Macedo dirigia-se isolado para a baliza quando foi derrubado pelo defensor Pedro Álvaro, sendo assinalada ação faltosa mas deixando por mostrar o respetivo cartão vermelho.Aos 67′, o defesa Boma (Nº 44) rasteirou de forma evidente o avançado Isaac Tomich dentro da área, ficando por assinalar mais uma grande penalidade e interferindo no resultado final.

Jornada 14 | Nacional x MoreirenseLogo aos 8′ minutos, o atacante Isaac Tomich foi empurrado dentro da área pelas costas pelo médio Sidney (Nº 5), onde o árbitro deixou por assinalar grande penalidade evidente. Aos 62′ minutos o mesmo foi chamado ao VAR por uma falta sobre Isaac Tomich, onde o atleta foi pontapeado na cabeça dentro da área. Mesmo após revisão no VAR, manteve a sua errada decisão.

Na sua explicação pública sobre o lance, o árbitro anunciou não ter sido cometida qualquer falta pelo médio Sidney (nº 5), tendo a ação faltosa sido cometida efetivamente pelo defensor Marcelo (Nº 44). Além do erro de não ter assinalado a grande penalidade, evidenciou o mesmo na descrição áudio que efetuou do mesmo lance.

Jornada 15 | Vitória SC x Nacional

O árbitro, ao minuto 18, assinalou uma grande penalidade inexistente por alegada falta de José Vítor sobre Alberto Baio (Nº 22), onde mesmo após ter sido chamado ao VAR para rever demoradamente o lance, manteve a sua errada decisão.

Jornada 16 | Rio Ave x NacionalAos 68 minutos, o árbitro foi chamado ao VAR para assinalar uma grande penalidade por mão na bola do médio Bruno Costa, quando o mesmo encontrava-se de costas para o lance e procura apenas encolher-se perante um possível “choque” entre Leo Santos e Aderllan.

No último lance do jogo, aos 90+7′, o mesmo árbitro considera jogo perigoso de Dyego Sousa dentro da área do Rio Ave, sobre o defesa Aderllan, cujo lance termina em golo apontado por Ulisses e acaba mal invalidado, pois não existiu qualquer contacto no início da jogada.

O CD Nacional continuará a sua luta pela defesa da transparência e da verdade desportiva no futebol português, cujas referidas arbitragens em nada dignificaram esta modalidade e todos os intervenientes deste espetáculo.

Continuaremos empenhados na promoção de um futebol positivo mas não aceitaremos, jogo após jogo, que o nosso Clube continue a ser alvo de decisões erradas e que colocam, diretamente, em causa os objetivos da nossa instituição”.