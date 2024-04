Nacional - AVS em risco de não se realizar

A partida Nacional - AVS, está em risco de não se realizar.

Tudo porque as condições climatéricas não são as melhores no Funchal, com um nevoeiro intenso a ocupar neste momento toda a zona da Choupana e as melhorias do tempo só estão previstas para amanhã.

As páginas de metereologia apontam que o tempo se mantenha até as 19 horas, sendo que melhora um pouco depois.

Inclusivamente, alguns dirigentes do Nacional já assumem que o jogo não se irá realizar.

Contudo, se não existirem condições para o jogo se iniciar às 18 horas, o árbitro João Pinheiro irá esperar meia hora e depois nova meia hora que não é obrigatória, até cancelar a partida.

Se o jogo for adiado e os clubes não tiverem acordo sobre a data, este deve jogar-se nas 30 horas subsequentes.

Nacional e AVS têm o calendário mais leve, já que só jogam para a II Liga.