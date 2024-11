Miguel Nunes reconquista título de campeão regional de ralis

Trata-se do 7.ª título à geral na carreira do piloto de 44 anos.

Miguel Nunes alcançou este sábado o título de campeão regional de ralis, após a conclusão de todas as provas da presente época e após vencer o Rali do Porto Santo, deixando o seu principal opositor, João Silva, a 4,6 segundos. Curiosamente, na última edição do Rali do Porto Santo, em 2018, o piloto também conquistou o triunfo, na altura ao volante de um Citroën DS3.

Acompanhado por João Paulo e aos comandos de um Skoda Fabia Rally2 Evo, Miguel Nunes assegurou o título depois de uma temporada bastante exigente, na qual João Silva, também com um Skoda Fabia Rally2 Evo, se revelou um adversário de altíssimo nível. A disputa foi tão renhida que, em algumas ocasiões, parecia que o título ficaria bem entregue a qualquer um dos dois. Contudo, como é regra no desporto, apenas um pode ser coroado campeão.

O Rali do Porto Santo marcou o regresso de Miguel Nunes às vitórias, após uma segunda metade da época em que se viu constantemente atrás de João Silva, piloto da equipa FX Hotelaria. Neste rali, João Silva estava condicionado por ainda não ter descartado qualquer resultado da temporada, mas mesmo assim conseguiu dar luta até ao fim, mas foi Miguel Nunes quem acabou por ser coroado como campeão, substituindo Alexandre Camacho, o anterior ‘rei’ do automobilismo regional.