Mayra Santos no Top 10 das nomeadas para os WOWSA Awards

Mayra Santos anunciou esta noite que está no Top 10 das mulheres nomeadas para os WOWSA Awards, considerado o maior prémio da natação em águas abertas.

A nadadora, natural do Brasil, mas a residir na Madeira há 20 anos, diz que esta nomeação é um reconhecimento não só do seu trabalho e dedicação à modalidade, mas também do “potencial incrível” da Madeira “como destino para nadadores de todo o mundo”.

Eleitos os nomeados, segue agora a votação online (até 6 de fevereiro) aberta ao público aqui.

No ano passado, Mayra Santos nadou entre Santa Cruz e as ilhas Desertas. A travessia de 60 quilómetros foi um feito inédito na natação madeirense. Recorde-se que a atleta foi a primeira mulher a nadar entre o Porto Santo e a Madeira e quebrou o record mundial a nadar numa piscina contra-corrente durante 31h07.