E vão quatro medalhas para Mayra Santos no mundial de natação no gelo, que se está a realizar na Argentina. A nadadora luso-brasileira continua deste modo insaciável no que às medalhas diz respeito, na exigente competição que decorre nas gélidas águas da Patagónia.

Hoje, na prova dos 500 metros, Mayra finalizou a mesma em 7:33.71, valendo novo lugar no pódio dessa vertente, o 1.º, que valeu nova medalha de ouro.

Antes já tinha conquistado prata nos 50 metros livres e ouro nos 100 metros livres. Hoje, logrou a medalha de ouro, somando assim quatro ‘metais preciosos’ na competição: três de ouro e uma de prata.