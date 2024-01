Jogo de loucos na Vila das Aves.

O Marítimo ficou em desvantagem ao minuto 15, através de um golo apontado pelo ex-alvinegro Nené.

Mas conseguiu operar a reviravolta. Primeiro na transformação de uma grande penalidade convertida por Platiny, ao minuto 28. E aos 39 minutos, José Bica apontou o 2-1.

Já nos descontos da etapa inicial, Nené, na cobrança de um livre, voltou a colocar o resultado empatado.

Logo no reatamento, aos 48 minutos, o Aves regressou à posição de vantagem no marcador, com um tento de Fortes, resultado que se manteve até final.

O Marítimo fica assim a 9 pontos de diferença do AVS, que lidera a prova à condição. Mas pode ficar a 10 do Santa Clara, se os açorianos vencerem hoje o Leixões.