Marítimo x FC Porto B teve direito a pedido de casamento ao intervalo (com vídeo)

Foi um dos momentos do jogo. O sócio 12309, Hélder Tomé Pestana, surpreendeu ontem a sua namorada, Maria Eduarda, também sócia do clube verde-rubro, com um pedido de casamento.

Com uma ajudinha do ‘speaker’ João Canada, a festa fez-se quando Maria Eduarda, surpreendida com o gesto, respondeu à Ronaldo com um “Siiiiiiiiiimmmmmm”.