Os verde-rubros somaram novo empate (1-1) em casa. O balde de água fria surgiu através de um autogolo em período de compensações.

Esta a manchete da capa desportiva do JM desta última segunda-feira do mês de agosto. Fique também a saber que um golo do madeirense Henrique Araújo determinou o segundo desaire (1-0) consecutivo do Nacional na I Liga.

No Campeonato de Portugal, destaque para o dérbi na Camacha que termina com divisão de pontos.

Na canoagem, Fernando Pimenta fecha mundiais com medalha de prata.

Na prova José da Silva ‘Saca’, Galvão Gouveia e Paulina Ringue nadaram para a vitória.

