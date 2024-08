Marítimo perde ao intervalo com o Tondela

A formação da Madeira até esteve a ganhar, mas acabou os primeiros 45 minutos a perder por 1-2.

Com mais de meio tempo jogado, as coisas não estão a correr de feição para o Marítimo, no jogo que abre a participação da equipa madeirense na Liga 2.

A formação orientada por Fábio Pereira até abriu o marcador, por Patrick, aos 20 minutos, mas um bis de Roberto (aos 24 e 27 minutos) deixou o Tondela na frente do marcador, isto nos primeiros 45 minutos. Apesar de mais posse de bola, foi o Tondela quem rematou mais à baliza, isto nos 45 minutos iniciais.

Neste momento, com quase 60 minutos de jogo, o resultado mantém-se igual. Restam, portanto, 30 minutos para a equipa verde-rubra virar o resultado a seu favor.