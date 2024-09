Marítimo oficializa Jorge Silas como novo treinador

O Marítimo oficializou, esta quinta-feira, Jorge Silas como treinador da equipa principal, sucedendo a Fábio Pereira.

“O treinador, de 48 anos, que enquanto jogador vestiu a camisola verde-rubra na temporada 2004-05, foi o nome escolhido para orientar os maritimistas, um técnico que conta no seu currículo com passagens pelo Belenenses, B SAD, Sporting CP, FC Famalicão, AEL Limassol e, mais recentemente, pelo CD Mafra”, pode ler-se no site do emblema verde-rubro.

Consigo, Silas traz os adjuntos Henrique Esteves, Rui Nunes e Pedro Alves.

Após quatro jornadas, o Marítimo ocupa a 10.ª posição da II Liga, a cinco pontos dos dois clubes da frente, Académico de Viseu e Penafiel.