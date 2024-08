A equipa do Marítimo La Guaira, que milita na II Liga venezuelana de futebol, visitou hoje o Museu CR7 e no final fez questão de posar para uma fotografia de família junto à estátua de Cristiano Ronaldo.

O Marítimo La Guaira deslocou-se à Madeira para participar na 24.ª edição do Torneio Autonomia em futebol, competição organizada pela Associação de Futebol da Madeira que decorre este fim de semana.

A ronda inaugural será disputada este sábado, no Estádio da Madeira, com o Nacional a defrontar o FC Porto B, às 15h00, e o Marítimo a enfrentar o Marítimo La Guaira, a partir das 21h00.

No domingo serão disputados os jogos do 3.º e 4.º lugar, a partir das 14h30, no Estádio da Madeira, enquanto a final será decidida no Estádio do Marítimo, pelas 18h30.

Refira-se que as entradas custam 2 euros.