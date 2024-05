Bom dia!

Direção verde-rubra terá conseguido antecipar junto do Novo Banco um valor que estava contratualizado com o Governo Regional relativo às obras do estádio. A engenharia financeira liberta no imediato 10,5 milhões de euros.

A mancha fotográfica da Capa Desportiva do seu Jornal vai para o Nacional, que celebra subida e promessa de mais verbas. Rui Alves confirmou a recandidatura à presidência do Nacional, ontem, em plena Quinta Vigia. Albuquerque prometeu aumentar os apoios ao futebol profissional e na resposta o líder alvinegro apontou aos 3 milhões disponibilizados no início do século. “Um bom princípio”, vinca.

Saiba ainda que 484 relíquias em exposição no Madeira Classic Revival e que judo e desporto adaptado centram atenções no Desporto Escolar.

Não perca também nesta edição os nossos 26. Roberto Martínez escolheu ontem os futebolistas que vão representar a seleção nacional. Ronaldo parte para o sexto Europeu, enquanto as surpresas são Francisco Conceição, Pedro Neto e Nelson Semedo.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!