Marítimo empata e complica contas da subida

O Marítimo empatou este domingo (0-0) nos Barreiros, diante do líder da II Liga, o Santa Clara.

Os verde-rubros averbaram o terceiro empate por 0-0 seguido no campeonato e voltam a perder pontos na corrida pela subida de divisão.

Com o resultado o Marítimo continua no 4.º lugar, a cinco pontos do Nacional, não aproveitando o empate dos alvinegros, que estão no terceiro posto com 56 pontos. Já o Santa Clara está na liderança, com 60 pontos, tendo mais um ponto que o segundo classificado, o AVS, que foi a única equipa a vencer dentro dos quatro primeiros da II Liga.