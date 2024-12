Marítimo em desvantagem ao intervalo frente ao Benfica B

O Marítimo está a enfrentar dificuldades no encontro contra o Benfica B, em jogo da 2.ª Liga, que decorre no Estádio dos Barreiros, no Funchal. Ao intervalo, a equipa madeirense perde por 1-0, com o único golo da partida, até ao momento, a ser apontado por Nuno Félix, aos 19 minutos.

Este resultado parcial complica as aspirações dos verde-rubros em alcançar um dos três primeiros lugares da tabela classificativa, posições que garantem a possibilidade de lutar pela subida de divisão.

Uma segunda parte que poderá ser decisiva para o Marítimo, que procura inverter o marcador e manter vivo o sonho da promoção.