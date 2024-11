Marítimo e Sara Bermell solidários com afetados pelas cheias em Valência

Sara Bermell, futebolista espanhola da equipa sénior do Marítimo, endereçou uma mensagem de solidariedade - em nome próprio e também do clube madeirense - às populações afetadas pelas cheias de há uma semana no sudeste de Espanha.

Recorde-se que a tempestade DANA deixou um rasto de destruição, ceifando, pelo menos 217 vidas humanas, conforme dão conta os últimos números oficiais.

Em vídeo publicado nas redes sociais do Marítimo, Sara Bermell deixou uma mensagem de ânimo para todos os afetados, especialmente os da localidade de Paiporta, na Comunidade Valenciana.

O município de Paiporta, refira-se, foi um dos mais afetados pelo DANA, tendo sido visitado pelo rei Felipe VI e pelo chefe de governo espanhol Pedro Sánchez no último domingo, com os governantes a serem alvo da ira dos populares.