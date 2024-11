O Marítimo somou ontem a terceira derrota consecutiva na II Liga e afasta-se cada vez mais dos lugares de subida. A derrota diante do Feirense voltou a expor uma equipaapática e sem ideias. ‘Crise preocupante’ é o principal destaque na capa do JM Desporto.

No topo da página, a vitória do Benfica diante do Estrela da Amadora, na Taça de Portugal, com a ‘Magia de Di Maria’.

’Dinarte Nóbrega festeja novo título’ é a chamada para mais um feito do pluricampeão de rampas, que revalidou ontem o seu estatuto, voltando a consagrar-se como o vencedor do troféu.

Gala distinguiu os melhores do atletismo, veja nesta edição quem são e no futebol de formação destaque para o Nacional que venceu o líder na Choupana. Boa leitura e bom domingo!