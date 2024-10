A vitória do Marítimo frente ao Académico de Viseu, por 2-0, é a manchete da capa desportiva do JM, que assinala uma exibição de bom nível. Com este resultado, os verde-rubros ascendem ao 5.º lugar da II Liga.

No Campeonato de Portugal, a equipa de Machico continua sem vencer, é outro destaque nesta edição, assim como a titularidade do guarda-redes Encarnação, no jogo da Taça de Portugal entre o Nacional e a União de Leiria.

E na Liga das Nações, saiba que o apuramento de Portugal para os quartos de final está em vias de confirmação. Seleção joga terça-feira.

Andebol de praia em evidência na capa do JM Desporto. Campeonato europeu, no Porto Santo, termina, em masculinos, com a vitória do GRD Leça, e, em femininos, com a consagração da equipa dinamarquesa.

Estas são as chamadas, mas há mais para ler no interior da edição.