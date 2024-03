Um bis de Rodrigo Borges e um golo de Júnior Almeida, defesas que reforçaram a equipa em janeiro, construíram o triunfo (3-0) do Marítimo em Tondela, frente a um adversário que terminou o desafio reduzido a nove jogadores.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o rival Nacional. Gustavo Silva marca que se farta.

Na I Liga, Leões não vacilam. Golos de Gyokeres, Catamo e Hjulmand escreveram mais um capítulo vitorioso (3-0) do líder Sporting, no difícil recinto do Arouca.

Já as Águias cumprem entre protestos. Roger Schmidt não se livrou de protestos apesar do triunfo do Benfica sobre o Estoril.

Destaque também para nesta edição para uma despedida. Até sempre Miguel Justino. Repórter e antigo dirigente desportivo faleceu ontem vítima de doença prolongada. Deixa um legado inapagável no desporto madeirense.

