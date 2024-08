Marítimo: Carlos André Gomes alvo de processo disciplinar

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo disciplinar ao presidente do Marítimo por acontecimentos ocorridos no receção ao Chaves, realizado no último domingo, em jogo a contar para a 3.ª jornada da II Liga (1-1).

Sem explicitar o motivo que levou à abertura do processo no documento hoje publicado, o processo terá a ver com as palavras dirigidas por Carlos André Gomes à equipa de arbitragem no túnel de acesso aos balneários dos Barreiros.

Recorde-se que os ânimos estiveram quentes no final do encontro, tendo o presidente do Marítimo sido mesmo identificado pela PSP.