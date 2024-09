Política de contratações de jogadores inverte tendência e aposta sobretudo no mercado nacional. Nesta temporada já jogaram 14 portugueses, mas poderão ser utilizados 19. Neste século, mais representação lusa só aconteceu há 24 anos.

Este é o tema que faz a manchete do suplemento desportivo do JM, onde em destaque está também o plantel do Nacional, cujos jogadores levaram uma ‘esfrega’. Tiago Margarido aproveitou a paragem no campeonato para promover exigentes treinos físicos que abrangeram todo o plantel. Domingo, há jogo no reduto do Estoril.

Saiba ainda que Telma Encarnação foi eleita para o onze do ano da Liga BPI 2023/24, e que, no karting, há dois madeirenses que piscam o olho ao título no Campeonato de Portugal Rotax.

