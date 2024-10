Bom dia!

“Não há milagres”. A declaração de Tranquada Gomes, presidente da Mesa da AG da SAD maritimista, sentencia os resultados negativos ontem apresentados, que também diz retificar “contas do mandato anterior”. Mas, admite a obrigatoriedade de “retomar o caminho da I Liga” para dar “sustentabilidade financeira” à instituição.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o futsal. Curto mas competitivo. A Divisão de Honra do futsal sénior madeirense arranca hoje com sete equipas. O habitual número diminuto de participantes não afeta a garantia de emoção pelo título. Nacional, Porto Moniz e Francisco Franco iniciam a prova como principais candidatos. Conheça todos os plantéis.

Dois madeirenses no topo em Lisboa é outro assunto de relevo. Ivan Nunes, em 1.º, e Amândio Correia, em 2.º, ocuparam os principais lugares da Hyundai Meia Maratona, prova finalizada por mais sete mil atletas.

Saiba também que Nacional empata com Marítimo B e Camacha e que na seleção Portugal quer superar ‘desafio tático’.

Bom dia e bom fim de semana!