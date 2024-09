O Madeira Andebol SAD assinou hoje uma parceria com a Bioforma, na loja da marca, situada no Plaza Madeira.

Trata-se da consumação de um “namoro antigo” entre as entidades, segundo o administrador da SAD Ricardo Pestana e Miguel Caires, CEO da Bioforma.

A promoção da saúde e bem-estar, nomeadamente através de hábitos saudáveis, são os pilares da marca Bioforma, daí a importância em criar sinergias com entidades desportivas como o Madeira Andebol SAD. Por outro lado, a marca madeirense oferece produtos no seu portfólio direcionados para o desporto e competição, apoiando assim a entidade desportiva.

A assinatura do protocolo contou com a presença de Ricardo Pestana, administrador do Madeira SAD, Miguel Caires, CEO da Bioforma, Helena Leal, vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Bernardo Vasconcelos, presidente da Associação de Andebol da Madeira e ainda várias atletas da SAD, bem como a treinadora Sandra Fernandes.

O momento serviu ainda para perspetivar os jogos da 2.ª ronda da EHF European Cup, que decorrem de 5 a 6 de outubro na Região, no Pavilhão do Funchal, diante da formação grega Anagennisi Arta.