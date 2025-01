A Associação Ornitológica da Madeira esteve em grande nível no Campeonato do Mundo, conquistando inúmeras medalhas.

“Dos 13 expositores madeirenses, com cerca de uma centena de aves, foram arrecadas umas impressionantes 25 medalhas no Campeonato do Mundo, que se realizou na semana transacta, no Europarque, Santa Maria da Feira”, pode ler-se em comunicado.

Alexandre Camacho (2x Campeão Mundial + 1x 2º + 1x 3º), António Teixeira (4x Campeão Mundial), Carlos Renato ( 1x 3º), Daniel Bruno (1x Campeão Mundial), João Paulo Silva (1x 3º), José Aldónio Nóbrega (3x Campeão Mundial + 1x 2º), José Baptista (1x 2º), Ricardo Teixeira (1x Campeão Mundial) e Tiago Abreu (4x Campeão Mundial + 2x 2º + 2x 3º), foram os destaques.

João Fernandes, Francisco Andrade, Pedro Garanito e Renato Carvalho não conseguiram alcançar medalhas, honrando de igual forma a comitiva portuguesa com a sua presença.