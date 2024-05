Madalena Costa vence Taça do Mundo de Patinagem artística em Juniores

Madalena Costa venceu hoje a Taça do Mundo de Patinagem Artística em Juniores ao merecer a melhor pontuação do programa longo livre da competição, que decorre em Trieste, Itália.

A patinadora do SC Santacruzense chegou à final com uma liderança destacada, depois de somar 93.72 pontos no programa curto, apresentado ontem. E este domingo, com nova exibição categórica, voltou a não dar hipóteses à concorrência, nomeadamente das espanholas Ivet Nohales e Paula Marti, pontuadas com 63,23 e 62.23, respetivamente.