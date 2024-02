Portugal viu ontem qualificados Benfica e Sporting, enquanto o Braga ficou pelo caminho. Leão perdulário empata em casa, mas garante lugar nos oitavos. Valeu a vitória na Suíça (3-1).

Depois da vitória caseira (2-1), em França os encarnados sofreram muito, mas seguem em frente na Liga Europa. Após o desaire no Minho (2-4), os arsenalistas ainda recuperaram no Azerbaijão, mas no final acabaram eliminados.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o futebol jovem. Recorde no São Vicente Cup. A mais de um mês da prova, há 60 equipas confirmadas envolvendo 27 clubes e cerca de 840 atletas.

Martim Meneses na elite mundial do karting e Marcos Freitas eliminado do Campeonato do Mundo são outros temas de relevo nesta edição.

Espaço ainda para uma despedida. Morreu Artur Jorge. Primeiro treinador português campeão europeu, em 1987, faleceu ontem. Tinha 78 anos.