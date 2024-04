Bom dia!

Nas cinco principais ligas europeias, já houve celebrações em Itália e na Alemanha. Outras festas estão anunciadas em Espanha e França. Só em Inglaterra é que o título ainda não está entregue.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a II Liga. No Marítimo, Samu com redes invioláveis há 540 minutos. No Nacional, Tiago Margarido quer mais pontos fora.

Saiba ainda que dois árbitros portugueses marcam presença no Euro2024.

