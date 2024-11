A seleção portuguesa de futebol está empatada 0-0 com a Polónia, ao intervalo do jogo da quinta e penúltima jornada do Grupo A1 da Liga das Nações, que decorre hoje no Estádio do Dragão, no Porto.

Portugal entrou na partida na liderança do grupo, com 10 pontos, mais três do que a Croácia, segunda classificada e que hoje joga na Escócia, enquanto os polacos são terceiros, com quatro, e os escoceses estão na última posição, com um.

À seleção nacional basta um empate para garantir o apuramento para os quartos de final da Liga das Nações, embora a derrota pela margem mínima também coloque a formação lusa na próxima fase. A equipa das ‘quinas’ até pode perder por dois ou mais golos, mas, nesse caso, para assegurar a passagem, necessita que a Escócia vença em Glasgow a Croácia.