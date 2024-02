Liga Europa: SC Braga batido em casa compromete apuramento para os ‘oitavos’

O Sporting de Braga comprometeu hoje as aspirações de apuramento para os oitavos de final da Liga Europa de futebol, ao perder 4-2 em casa com os azeris do Qarabag, na primeira mão do play-off de acesso.

Sempre em desvantagem no encontro, a equipa ‘arsenalista’ ainda chegou igualada ao intervalo, depois de Simon Banza ter igualado a um, aos 44 minutos, respondendo a um golo de Jankovic, aos 21, de grande penalidade, mas, na segunda parte, no espaço de 15 minutos, a formação azeri ameaçou a goleada, com tentos de Zoubir (54 e 69) e de Juninho (65), atenuada com o golo de João Moutinho (90+1), na conversão de uma grande penalidade.

A segunda mão da eliminatória disputa-se dentro de uma semana, no Azerbaijão.