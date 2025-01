Liga Europa: FC Porto derrotado em casa pelo Olympiacos

Em duelo da 7.ª e penúltima jornada da fase regular da Liga Europa, o FC Porto foi esta quinta-feira derrotado pelo Olympiacos, por 1-0.

Numa partida disputada no Estádio do Dragão, o golo do emblema grego foi apontado aos 79’ , por intermédio de Ayoub Kaabi.

Com este resultado, o FC Porto pode terminar a ronda fora dos 24 lugares que valem a continuação na prova.

Os dragões encerram a fase de liga na próxima semana, na condição de visitante contra os israelitas do Maccabi Tel Aviv, numa partida que será disputada em Belgrado, Sérvia.