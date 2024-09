Liga das Nações: Portugal entra com triunfo sobre Croácia

Portugal venceu esta noite a Croácia, por 2-1, em jogo da 1.ª jornada do Grupo A1 da Liga das Nações.

No Estádio da Luz, em Lisboa, Diogo Dalot (7’) e Cristiano Ronaldo (34’) marcaram para a Equipa das Quinas. Com um auto-golo, Dalot seria igualmente o autor do tento dos croatas (41’).

Com este triunfo, Portugal e Polónia comandam o grupo, com três pontos, depois de os polacos vencerem em casa da Escócia por 3-2, no outro jogo desta primeira jornada.

A seleção orientada por Roberto Martínez volta a jogar no próximo domingo (19h45), novamente na Luz, desta feita com a Escócia.