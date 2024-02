Laura Luís, jogadora do Marítimo, primeira madrinha da São Vicente Cup, elogiou hoje a organização do torneio pela inclusão do futebol feminino no programa do evento, que vai decorrer entre 27 e 30 de março no Estádio dos Juncos.

“A presença no futebol feminino é bastante gratificante quer para o desenvolvimento da modalidade quer para valorização da mulher”, disse a internacional portuguesa lembrando que o “futebol é de todos”.

A mensagem da atleta foi passada através de um vídeo pré-gravado, uma vez que Laura Luís não conseguiu estar presente por motivos profissionais na apresentação do torneio, que decorreu hoje no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Vicente.

Antes, o vice-presidente Desportivo da Associação de Futebol da Madeira, José Spínola, fez questão de saudar a “qualidade excecional” que ano após ano vem marcando a organização deste evento, pelo que fez “votos para que esta edição volte a ter sucesso para bem do torneio e do futebol da Madeira”.

O diretor regional de Desporto, David Gomes, também marcou presença no ato, tendo elogiado a diversidade ao nível das idades e origens dos atletas, salientando ainda a capacidade do evento em promover o desporto junto dos mais jovens.

José António Garcês, presidente do Município de São Vicente, destacou depois a importância do torneio para a dinamização da economia local e promoção turística do concelho e da Região. Contudo, lembro que o importante é a prática desportiva que proporciona aos mais jovens, além dos convívios sociais.