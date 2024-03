Länk Vilaverdense falha controlo salarial pela terceira vez esta temporada

O Länk Vilaverdense, penúltimo classificado da II Liga de futebol, falhou a obrigatoriedade de demonstrar a inexistências de dívidas salariais referentes ao último trimestre, tal como acontecera nos dois anteriores controlos, informou hoje a Liga de clubes.

Segundo uma nota hoje publicada no seu sítio oficial, a Liga revelou que “33 sociedades desportivas - duas das quais com equipas B - cumpriram a obrigação de demonstrar, até 15 de março, a inexistência de dívidas salariais referentes aos meses de dezembro, janeiro e fevereiro”.

Informou ainda que, notificou o Länk Vilaverdense “para, no prazo de 15 dias, fazer demonstração do cumprimento salarial do período em observação”.

É a terceira vez que, esta temporada, a SAD minhota falha o prazo estipulado pela Liga para controlar a situação salarial dos clubes, depois de o mesmo ter acontecido em setembro e dezembro do ano passado.

Em setembro, o Länk Vilaverdense conseguiu demonstrar a regularização do cumprimento salarial nos 15 dias dados pela Liga, mas em dezembro não, o que redundou num processo disciplinar e na consequente subtração de um ponto.