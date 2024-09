O Benfica regressou às vitórias no campeonato, diante do Santa Clara (4-1), com reviravolta no marcador. Depois da mudança de treinador, que culminou no regresso de Bruno Lage, os ‘encarnados’ venceram confortavelmente. Razão para dizer: ‘Lage começa com o pé direito’, a manchete do JM Desporto.

Eco Rally em destaque, nesta edição. ‘Procura acentua-se a menos de um mês da prova’ é a chamada à capa sobre um evento que está a suscitar cada vez mais adeptos.

Em atletismo, ‘Valente e Regina mais velozes’. Os atletas João Valente e Regina Baptista venceram o ‘Pico RuivoVertical Challenge’, marcado por uma penalização de 15 minutosao atleta que seguia na frente da prova.

No Marítimo, ‘Silas só pensa na vitória’. Treinador estreia-se hoje, nos Barreiros, convicto de que a equipa tudo fará para ganhar.