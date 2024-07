Bom dia!

O piloto do Skoda Fabia Rally2 Evo foi o mais rápido na classificativa noturna do Rali da Ribeira Brava. Hoje, disputam-se mais oito classificativas.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Euro2024. Futebol bonito defronta resiliência inglesa. A Espanha, vista como a seleção a praticar melhor futebol no Europeu, defronta a competente Inglaterra, que está pela segunda vez seguida na final. Confira o histórico dos encontros entre as duas equipas, em vésperas do jogo decisivo.

Quanto ao TotoEuro, cinco pontos em disputa no ‘sprint final’. O último jogo do Euro definirá o vencedor, com Raquel Silva e Marco Antão separados por dois pontos nos primeiros lugares.

No futebol feminino, Portugal sobe à elite da Liga das Nações. A seleção feminina portuguesa de futebol empatou (0-0) no terreno da Bósnia e Herzegovina, com Telma Encarnação e Fátima Pinto em campo, e subiu à divisão principal.

Por cá, Praça do Município acolheu um mar de gente e no ciclismo Jacinto e Rosa mantêm-se na frente. Ao segundo dia da Volta à Madeira, não se verificaram alterações no topo da tabela geral.

Tudo isto e muito mais no seu JM de hoje!