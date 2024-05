O JM está a promover um inquérito online junto dos leitores para conferir quem é que irá ganhar a Taça de Portugal este domingo.

As opções disponíveis vão desde o ‘Sporting Clube de Portugal’, ‘Futebol Clube do Porto’, ‘Sporting, depois do prolongamento’, ‘Porto, depois do prolongamento’, ‘Sporting, após grandes penalidades’ até ao ‘Porto, após grandes penalidades’.

No site convidamos os leitores a manifestar a sua opinião através de um simples inquérito.

Após isso, é só escolher a opção que mais se identifica.

O jogo está marcado para este domingo, às 17h15. No Estádio Nacional do Jamor, vão estar frente a frente o Porto e o Sporting, atual campeão da Liga Portuguesa. Mas, na sua opinião, quem vai ganhar a Taça de Portugal?