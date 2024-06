Inaugurada Delegação do Marítimo nos Prazeres

Foi inaugurada, esta quarta-feira, a Delegação do Marítimo na freguesia dos Prazeres.

Para além de alguns adeptos maritimistas, o momento contou com a presença de elementos dos órgãos sociais do clube, entre eles o presidente Carlos André Gomes, e de membros do executivo camarário da Calheta, incluindo o autarca Carlos Teles, e com todos os delegados do Marítimo naquele concelho

Fábio Pereira, técnico da equipa principal verde-rubra, também esteve na inauguração da nova delegação localizada no restaurante Abrigo dos Prazeres.