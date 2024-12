II Liga: Rui Duarte faz duas alterações onze do Marítimo

O Marítimo prepara-se para defrontar daqui a pouco o Mafra com Rui Duarte a fazer duas alterações na equipa.

Fábio China fica no banco de suplentes, com Rodrigo Borges a cair nessa lateral e ainda, tal como perspetivou o JM, Patrick cai para uma ala e Borukov joga no eixo do ataque.

Onze do Mafra: Martin Fraisl, Bryan Passi, Diogo Capitão, Djé Béni, Gui Ferreira, Andreas Nibe, Chris Kouakou, Yacouba Maiga, Stanley Iheanacho, Miguel Falé, Friday Etim.

Onze do Marítimo: Samuel Silva, Igor Julião, Rodrigo Borges, Romain Correia, Erivaldo Almeida, Vladan Danilovic, Ibrahima Guirassy, Euller Silva, Preslav Borukov, Patrick Fernandes, Carlos Daniel.