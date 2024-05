II Liga: Nacionalista Gustavo Silva é o ‘Jogador do Mês’ de abril

A Liga Portugal divulgou esta quarta-feira o vencedor do prémio ‘Jogador do Mês’ II Liga relativo a abril. O galardoado é Gustavo Silva, futebolista do Nacional.

“Mês para Gustavo Silva mais tarde recordar. O brasileiro do CD Nacional foi eleito Jogador do Mês da Liga Portugal SABSEG, em abril, juntando este prémio ao de melhor Médio, que já havia conquistado.

“O camisola 77 dos alvinegros foi figura em evidência, apontando três golos em quatros partidas, ajudando a formação madeirense a conquistar 10 pontos em 12 possíveis, cruciais para confirmar o regresso ao principal escalão do futebol português.

Com 17,65% dos votos dos treinadores principais da competição, Gustavo Silva superou a votação do colega de equipa, Chuchu Ramirez, com 15,69%, e de Miguel Sousa, do CD Mafra, com 10,46%”, escreve a Liga Portugal.

Refira-se que os prémios de abril da II Liga têm ‘voado’ para profissionais dos clubes madeirenses. Para além de Gustavo Silva (prémio jogador e médio), foram os eleitos os nacionalistas Lucas França (guarda-redes), Chucho Ramírez (avançado) e Tiago Margarido (treinador) e ainda o maritimista Rodrigo Borges (defesa).