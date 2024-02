II Liga: Nacional e Marítimo conhecem datas e horários da 25.ª e 26.º jornadas

Já são conhecidos as datas e horários dos jogos relativos à 25.ª e 26.ª jornadas da II Liga.

Relativamente aos desafios do Nacional, os alvinegros recebem o Académico de Viseu a 9 de março, um sábado, pelas 14h00, e visitam o Santa Clara no dia 17 de março, um domingo, pelas 14h00. Ambas as partidas terão transmissão televisiva na Sport TV+.

Já no que diz respeito ao Marítimo, os verde-rubros visitam o Tondela pelas 11h00 do dia 10 de março, domingo em que se realizam Eleições Legislativas. Já na 26.ª jornada, o Marítimo recebe a UD Leiria a 16 de de março, um sábado, pelas 15h30.